Coppa Italia | Atalanta - Lazio, la New Balance Arena verso il sold out
Manca sempre meno alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio che scenderanno in campo mercoledì 22 aprile alle 21.00 per provare a staccare il pass per la finale del torneo.
Una gara importantissima per le squadre di Palladino e Sarri che giocheranno in uno stadio praticamente sold out. Polverizzati i biglietti per le curve quasi tutti i settori sono ormai al completo. Come riportato da pianetatalanta rimangono a disposizione una decina di posti in Rinascimento, una ventina in Pitch View e un centinaio in Tribuna d'Onore. Più disponibilità invece nella Tribuna Ovest dove sono un centinaio i tagliandi ancora in vendita.
Per quanto riguarda il settore ospiti, come noto, potranno acquistare i biglietti solo i tifosi non residenti nella regione Lazio.
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