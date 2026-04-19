PRIMAVERA | Lazio - Roma 0-0: pari senza emozioni nel derby
Un pari per 0-0 e poche emozioni. È tutto ciò che resta del derby Primavera andato in scena al Fersini tra Lazio e Roma. In una gara molto bloccata, l’unica occasione reale è capitata alla squadra di Punzi, quando il colpo di testa ravvicinato di Canali è stato deviato sul palo dal portiere giallorosso De Marzi. Un punto che cambia poco ai biancocelesti, che restano a più sette sulla zona play-out e si avvicinano alla salvezza aritmetica.
Primavera 1 | 34ª giornata
Domenica 19 aprile 2026, ore 13:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Farcomeni (46' Battisti), Gelli (83' Marinaj), Canali (62' Calvani); Serra (70' Sana Fernandes), Przyborek (70' Sulejmani). A disp.: Bosi, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi (81' Mirra); Marchetti (71' Lulli), Panico, Bah, Cama; Maccaroni (81' Forte), Almaviva (63' Della Rocca); Arena. A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Zinni, Arduini, Morucci, Guaglianone, Paratici. All.: Federico Guidi
Arbitro: Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: Brunozzi - Lauri
Marcatori: /
Ammoniti: Terlizzi (R), Farcomeni L), Cama (R), Bah (R).
Espulsi: /
Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+5' - Triplice fischio al Fersini, Lazio Primavera - Roma termina 0-0.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
87' - Occasione Lazio. Pernaselci tenta l'incornata sugli sviluppi di un calcio di punizione, il suo tentativo termina largo.
86' - Ammonito anche Bah per un intervento in ritardo su SUlejmani.
83' - Ultima sostituzione nella Lazio: Marinaj prende il posto di Gelli.
81' - Doppio cambio per gli ospiti: fuori Terlizzi e Maccaroni, dentro Mirra e Forte.
74' - Cama in ritardo su Sana Fernandes, l'arbitro estrae il giallo.
73' - Occasione Roma. Maccaroni conclude a giro all'interno dell'area, pallone a centimetri dal palo.
71' - Nella Roma Lulli prende il posto di Marchetti.
70' - Punzi cambia tutto l'attacco: fuori Serra e Przyborek, dentro Sana Fernandes e Sulejmani.
65' - Difesa biancoceleste sorpresa dall'inserimento di Arena, D'Alessio evita guai in uscita.
63' - Cambia anche la Roma: fuori Almaviva, dentro Della Rocca.
62' - Altra sostituzione nella Lazio: Calvani prende il posto di Canali.
52' - Animi tesi a seguito di un contrasto. L'arbitro richiama all'ordine i capitani delle due squadre.
46' - Inizia la ripresa.
46' - Primo cambio per Punzi all'Intervallo: fuori Farcomeni, dentro Battisti.
PRIMO TEMPO
45' - Si chiude il primo tempo, 0-0 all'intervallo.
45' - Un minuto di recupero.
42' - Si riprende, Farcomeni di nuovo in campo.
39' - Gioco fermo. Problemi per Farcomeni che viene soccorso dallo staff medico.
37' - Farcomeni ammonito per proteste.
36' - Cama prova a sorprendere D'Alessio sul primo palo, il portiere biancoceleste respinge.
35' - Conclusione dalla distanza di Canali, il suo tentativo termina sopra la traversa.
24' - Santagostino dribbla Terlizzi che lo stende: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
22' - Farcomeni ci prova da fuori, pallone alto.
15' - Palo della Lazio! Canali incorna da pochi passi imbeccato da Przyborek e trova una gran risposta di De Marzi, che respinge aiutato dal palo.
10' - Ritmi bassi, ancora nessun pericolo.
1' - Primo squillo della Roma con Marchetti, tiro sull'esterno della rete.
1' - Inizia il match
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Roma, gara valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Dopo il successo in rimonta ottenuto nel derby d'andata, i biancocelesti cercano il bis al Fersini per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza aritmetica. Di fronte i giallorossi di Guidi che, per continuare a sognare la vittoria del titolo, andranno a caccia dei tre punti. Appuntamento alle ore 13:00 per il fischio d'inizio.