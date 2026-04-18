Lazio, Fabiani a Dazn: “Come dice Sarri è un anno zero, serve buon senso”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara tra Napoli e Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn Angelo Fabiani. Queste le parole del ds biancoceleste: “La partita di oggi è di cartello, importante. Ci teniamo come società, ci tiene il mister e ci tengono i giocatori a fare una bella prestazione. Poi penseremo a mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta, gara che segna il crocevia di questa stagione per noi turbinata per tanti motivi”.

“Quarantadue, anzi… quarantacinque infortuni non sono pochi. Ci siamo dovuti un po’ arrangiare con quello che avevamo dal punto di vista dell’organico. Abbiamo dovuto recuperare alcuni giocatori, quando mancano Rovella, Zaccagni e giocatori di questo calibro lasci per strada punti pesanti. Ma per noi, come dice Sarri e ho detto anche io, questo è l’anno zero, della ricostruzione. Si passa dal vecchio importante al nuovo con giocatori di età più giovane che dovrebbero costituire l’intelaiatura della Lazio nei futuri campionati”.

“Castellanos non è che non è stato sostituito adeguatamente. Maurizio (Sarri, ndr.) nella sua filosofia di gioco preferisce giocatori come Maldini e per questo gli ha dato ampio spazio. Come ricostruire l’ambiente? Con lavoro e sacrificio, portando risultati e mettendosi tutte le componenti un minimo di buon senso per far sì che si possa tornare alla normalità”.