Lazio, Polymarket è il nuovo main sponsor: ecco da quanto mancava
18.04.2026 16:00 di Christian Gugliotta
Polymarket è il nuovo mai sponsor della Lazio. Il club ha da poco annunciato la nuova partnership con l'azienda statunitense, un accordo fino alla stagione 2027/28 (con opzione per il 2028/29) che porterà nelle casse biancocelesti oltre 22 milioni di dollari più bonus.
Dopo diverse stagioni, dunque, la Lazio tornerà ad avere un main sponsor sulle proprie divise da gioco. L'intesa raggiunta nel 2021 con Binance, nota piattaforma per lo scambio di criptovalute, era infatti giunta al termine nel 2023, e da quel momento nessun marchio era più apparso sulla maglia.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.