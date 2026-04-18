Lazio, Taylor può riposare contro il Napoli: Sarri riflette sulle scelte
18.04.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Non è da escludere un turno di riposo in vista della Coppa Italia per Kenneth Taylor. Da quando è arrivato dall'Ajax alla Lazio a gennaio, il centrocampista olandese non si è mai fermato. Per questo, a ridosso della sfida contro l'Atalanta a Bergamo, potrebbe rimanere fuori dall'undici titolare di Sarri contro il Napoli.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico potrebbe farlo rifiatare un po' al Maradona per non sovraccaricarlo troppo. Resta comunque in vantaggio nel terzetto, ma nel caso in cui non dovesse giocare il suo posto come mezzala sinistra lo prenderà Basic, con Dele-Bashiru mezzala destra. In regia, salvo sorprese, ci sarà Cataldi.