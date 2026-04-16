Nesta: "Mihajlovic mi diceva come battere le punizioni, tiravo certi carciofi"

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Alessandro Nesta ha avuto tante qualità, ma sicuramente non è mai stato un grande tiratore. Di certo, però, ha sempre giocato con molti calciatori che davano del tu al pallone. Tra questi c'è sicuramente Mihajlovic, suo ex compagno alla Lazio. L'ex difensore ha raccontato un aneddoto tra lui e Sinisa durante l'ultima intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Di seguito le sue parole.

"I miei vecchi compagni mi hanno insegnato tante cose. Mihajlovic mi diceva come battere le punizioni per segnare, ma io tiravo e arrivavano certi 'carciofi'. Mi diceva di calciare con le tre dita, ma se ci provavo io prendevo tutto (ride, ndr.). Questi hanno avuto un talento dal Signore, noi dovevamo correre e lavorare. Quello che pensava Pirlo era geniale, una follia".