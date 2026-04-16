Morte Manninger, il cordoglio della Juve: "Giorno tristissimo"

16.04.2026 16:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Morte Manninger, il cordoglio della Juve: "Giorno tristissimo"
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© foto di Federico De Luca

Un grandissimo lutto ha colpito il mondo del calcio che piange la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere della Juventus, scomparso a soli 48 anni a causa di un incidente. 

Questo il messaggio di cordoglio del club bianconero: "Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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