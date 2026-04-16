Serie A, Simonelli: "Stadi? Siamo indietro. Tra pochi mesi avremo..."
16.04.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato della situazione critica legata agli stadi in Italia, che riguarda anche la Lazio e la riqualificazione del Flaminio. Di seguito le sue parole.
“Il ritardo sugli stadi? È un tema che vede l’Italia dietro a tutto il resto d’Europa. Ringrazio il ministro Abodi (presente in platea, ndr) perché finalmente abbiamo un commissario straordinario: oggi ci allarmiamo per gli articoli che leggiamo su Euro 2032, ci auguriamo che arrivi una primavera sugli stadi, tra pochi mesi avremo la verifica con l’UEFA. Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli stadi, sarebbe un altro danno enorme”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.