Caso ricorda gli spareggi: “In campo per la sopravvivenza della Lazio”
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per il finale della stagione dei -9 nella lunga intervista di Mimmo Caso sulle colonne de Il Cuoio, all’interno del Corriere dello Sport. L’ex giocatore allenatore della Lazio ricorda la gara col Vicenza che valse gli spareggi: “Due ore prima della partita con il Vicenza arrivammo allo stadio, e c’erano già 60 mila persone sugli spalti: l'impatto tu clamoroso, una scossa di adrenalina ci pervase, al rientro negli spogliatoi nessuno di noi disse una parola. Bastarono gli sguardi per capire che quel giorno non potevamo fallire”.
Dalla gara della Lazio col Vicenza a quella col Campobasso: “L'ultima partita contro il Campobasso fu la ciliegina sulla torta di una stagione psicologicamente incredibile; non potevamo scrivere un finale differente da quello che scrivemmo in quel pomeriggio: la Lazio non meritava di sparire, sul campo ci siamo battuti per questo”.