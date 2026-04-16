Lazio, tutto sulla Coppa Italia: è l’ultima occasione di una stagione da cancellare

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RASSEGNA STAMPA - Un obiettivo chiaro: la Coppa Italia. È questa la priorità della Lazio, l’ultima vera occasione per dare un senso alla stagione. In questo campionato i biancocelesti non sono mai andati oltre il settimo posto e, senza Europa, il trofeo nazionale resta l’unica strada per togliersi una soddisfazione.

Non è un caso che Maurizio Sarri stia gestendo uomini e scelte in funzione della semifinale di ritorno contro l’Atalanta, in programma il 22 aprile a Bergamo dopo il 2-2 dell’andata. Gila, fermo dal 22 marzo per un’infiammazione al tendine rotuleo, tornerà dopo un mese esatto: le sue condizioni non preoccupano, ma si è preferito non correre rischi. Discorso simile per Cataldi, che ha saltato tre delle ultime quattro partite ed è stato utilizzato solo in emergenza.

Diversa la situazione di Zaccagni, rientrato dopo la lesione al quadricipite: Sarri ha forzato i tempi per averlo pronto al meglio proprio in vista della sfida con l’Atalanta, schierandolo titolare già a Firenze.

Le scelte del tecnico quindi, spiega il Corriere della Sera, sono tutte orientate alla Coppa Italia, anche a costo di sacrificare qualcosa in campionato. Una strategia che ha inciso sulla classifica, con la Lazio scivolata al nono posto, ma che riflette una priorità ormai evidente: giocarsi tutto a Bergamo.