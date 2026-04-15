Lazio, Lotito ha l'appoggio di Infantino: ecco il nuovo accordo

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RASSEGNA STAMPA - Lotito insiste, non molla. Vuole il commissariamento della FIGC, anche se ormai Abodi è stato chiaro: “Ci sono difficoltà oggettive”. Eppure il presidente della Lazio ha un programma ben definito: come riportato da La Repubblica, in commissione ha letto il testo di un decreto, annunciando addirittura di avere l’appoggio di Infantino, numero 1 della Fifa.

Vorrebbe attuarlo, ma la strada si fa sempre più complicata. Anche perché ormai la Serie A ha scelto Malagò (senza il suo appoggio) come candidato per la presidenza della federazione. E si vuole candidare anche Abete, con l’ok dei Dilettanti. Dopo di che, il 22 giugno, si andrà al voto. A decidere saranno anche calciatori e allenatori (con il 30% totale dei voti), definiti ‘dipendenti’ da Lotito, come raccontato dallo stesso quotidiano.