Avellino, Iannarilli: "Io come Provedel? Gol speciale, è un orgoglio".

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Un gol storico. Ha segnato un altro portiere, come Provedel in Champions League contro l'Atletico Madrid. Si tratta di Antony Iannarilli, che con l'Avellino in Serie B ha realizzato di testa allo scadere la rete dell'1-1 contro il Catanzaro. In un'intervista rilasciata a Tuttosport ha rivelato le sue emozioni di quel momento citando proprio l'estremo difensore della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il mio nome accostato a quelli di Rampulla, Brignoli, Provedel, Amelia e Trubin? Per me è un grande orgoglio. Sono cose che ho sempre seguito con interesse e ora farne parte è speciale. È un gol che arriva in un momento importante, in una partita che non meritavamo di perdere. Per quello che abbiamo creato, sarebbe stato ingiusto uscire sconfitti. Sono felice perché ho dato una mano alla squadra ad avvicinarsi al traguardo".