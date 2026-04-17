Di Canio, il siparietto in studio finisce male: si "spacca" la testa - VIDEO
17.04.2026 11:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico De Luca
Nello studio di Sky Sport in questi giorni si è parlato anche delle competizioni europee e in occasione della serata di Champions League, che non vede più italiane in corsa nel torneo, la conduttrice Federica Masolin si è rivolta ai suoi ospiti chiedendo loro un'opinione sul livello della Serie A rispetto a quello della Premier League e...> DI CANIO <