Italia Under 16, convocato un baby talento della Lazio: i dettagli
Michele Elena si conferma, ancora una volta, una pedina fondamentale della Nazionale Italiana Under 16. L'attaccante biancoceleste classe 2010, si legge nella nota condivisa dal sito ufficiale del club, viene richiamato all'appello dal CT azzurro Manuel Pasqual.
L'Italia Under 16 sarà impegnata, dal 20 Aprile, in una doppia sfida amichevole contro i pari età della Danimarca. Sono 22 gli azzurrini convocati per le partite contro gli scandinavi in programma martedì 21 (ore 20:30) presso lo Stadio Torquato Bresciani di Viareggio (LI) e venerdì 24 Aprile (ore 11) presso il Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pi).
"Una grande soddisfazione per Michele Elena che vola con l'aquila sul petto insieme alla Lazio Under 16 di Cristiano Lombardi, ma si guadagna anche l'ennesima convocazione con la maglia azzurra della Nazionale Italiana", conclude.