Lazio | Dalla Francia: "C'è anche Conceicao per il post Sarri"
Inizia presto il valzer delle panchine. Si prospetta un'estate con tanti cambi di allenatore in Serie A, a partire proprio dalla Lazio. A fine anno, infatti, si deciderà il futuro di Maurizio Sarri, tutt'altro che sicuro di restare nella Capitale. Il tecnico chiederà certezze alla società dopo una stagione "devastante". Nonostante i due anni di contratto rimanenti, la sua permanenza non è affatto scontata.
Per questo si parla già del suo possibile sostituto: nei giorni scorsi, per esempio, sono usciti fuori i nomi di Grosso, Gattuso e Pisacane. Ma secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, il club biancoceleste starebbe tenendo d'occhio anche la posizione del grande ex Sergio Conceicao. Attualmente allena l'Al-Ittihad in Arabia Saudita, ma il suo posto è fortemente a rischio. Nei prossimi mesi potrebbe rimanere senza squadra e con la possibilità di tornare in Europa.
Oltre alla Lazio, il portoghese piace anche al Napoli. Nelle panchine che potrebbero cambiare rientra anche quella azzurra: presto ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Conte, lì si chiarirà il futuro del tecnico (avvicinato soprattutto alla Nazionale italiana). In caso di addio, Conceicao sarebbe uno dei candidati a sostituirlo. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dopo l'esperienza al Milan dell'anno scorso.