Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv della 35ª giornata di Serie A
17.04.2026 12:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lega Serie A ha reso noti date e orari di tutte le gare della trentacinquesima giornata di campionato. La Lazio giocherà lunedì 4 maggio alle 18:30 contro la Cremonese: la partita sarà visibile su Dazn. Di seguito la programmazione tv completa.
01/05/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Lecce DAZN
02/05/2026 Sabato 15.00 Udinese - Torino DAZN
02/05/2026 Sabato 18.00 Como - Napoli DAZN
02/05/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Genoa DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 12.30 Bologna - Cagliari DAZN
03/05/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Milan DAZN
03/05/2026 Domenica 18.00 Juventus - Verona DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 20.45 Inter - Parma DAZN
04/05/2026 Lunedì 18.30 Cremonese - Lazio DAZN
04/05/2026 Lunedì 20.45 Roma - Fiorentina DAZN/SKY