Napoli - Lazio, le probabili formazioni: Sarri tra dubbi e assenze

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© foto di Federico De Luca 2026

Seconda trasferta consecutiva. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio affronta il Napoli di Conte. Sarri dovrà fare i conti con le tante assenze e i diversi giocatori in dubbio, pensando anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Di fronte a Motta in porta (Provedel ha finito la stagione come Rovella), al centro della difesa ci saranno ancora Romagnoli e Provstgaard. Gila sarà gestito, è alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Sulle fasce mancherà Marusic, a rischio anche per Bergamo: a destra quindi giocherà Lazzari, con Nuno Tavares a sinistra (Pellegrini non è al meglio). A centrocampo può tornare Cataldi dall'inizio, rimasto in panchina al Franchi. Prenderà il posto di Patric. Vicino a lui toccherà nuovamente a Basic e Taylor. È da valutare Dele-Bashiru, rientrato a Firenze ma non al top della condizione. In attacco resta in dubbio Maldini, potrebbe saltare la gara del Maradona per tornare con l'Atalanta. Il suo posto al centro potrebbe riprenderlo Dia. A destra dovrebbe rivedersi Isaksen titolare (con Cancellieri fuori), così come Zaccagni a sinistra. Destinati ancora alla panchina Noslin, Ratkov e Pedro.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.