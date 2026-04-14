Lazio, Santoro sul contatto Noslin - Mandragora: "Non era rigore, vi spiego"

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© foto di Federico De Luca 2026

La Fiorentina ha battuto la Lazio, ma non senza polemiche. Dopo il contatto tra Noslin e Mandragora e la conseguente decisione di Fabbri di ammonire l'olandese per simulazione, l'arbitro è stato richiamato dal Var per un'OFR, ma il fischietto di Faenza ha scelto di restare sui propri passi. L'ex calciatrice della Lazio Women Martina Santoro ha commentato ai microfoni di Radio Radio - Lo Sport l'episodio del calcio di rigore non assegnato alla Lazio. Di seguito le sue parole.

“Il rigore non c’era, punto. Bisogna valutare l’entità del contatto, non si può fischiare tutto. Non è simulazione, ma non è nemmeno rigore. Si sfiorano, si toccano, ma non basta per assegnare un penalty. Il calcio sta diventando troppo spezzettato”.