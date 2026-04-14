Lazio, De Grandis (Sky): "Un pianto! Sarri? Lo vedrei bene al..."

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la prova della Lazio contro la Fiorentina. Il giornalista di Sky Sport ha anche detto la sua sul futuro di Sarri, ripartendo dalle sue parole.

LA LAZIO - "Io non so se quello della Lazio sia un ridimensionamento voluto, ma è un pianto assoluto. La mancanza di qualità è clamorosa e fa scopa con un gioco di palleggio che se non hai qualità diventa difficoltoso. A volte quando non hai la qualità devi semplificare il gioco. Ieri entra Ratkov e su cross di Tavares stacca di testa. Il tic e toc diventa complicato. Ieri la Fiorentina mi è sembrata veramente pochissima roba, ma la Lazio ha fatto poco lo stesso".

ATALANTA-LAZIO - "Dal punto di vista mentale e tattico posso anche pensare che il 22 aprile la Lazio riuscirà a riattaccare la spina. L'Atalanta dovrà provare a vincerla, non a portarla in pareggio. Si può fare una partita più consona alle proprie caratteristiche. Lo stimolo c'è, ma sarà comunque complicato. Affronteremo una squadra particolarmente in forma. Io non sono positivo, non so se lo switch sia sufficiente".

CONTATTO SU NOSLIN - "C'è una grande confusione. Secondo me quello è un contatto minimo e puoi anche non dare un rigore, ma siccome Fabbri è scarso dà un'ammonizione a Noslin che non esiste. Quella non è una simulazione, perché il colpo c'è. Noslin accentua, ma non puoi ammonire tutti quelli che accentuano. A me questi rigori non piacciono però sono d'accordo sulle contraddizioni della classe arbitrale".

LE PAROLE DI SARRI - "Io le ho interpretate così: 'Facciano quello che vogliono, tanto decidono loro, se vogliono che vada via facciano una transazione e mi diano una buonuscita. Non sarò io a favorirgli il compito accordandomi con un'altra società'. Non ci sono punti di contatto nelle vedute tra Sarri e la società. La barca va senza che nessuno remi. Faccio fatica a pensare che si parlino allenatore e società. Se vuoi Sarri cerchi di accontentarlo, la Lazio non ha mai seguito i suoi desiderata. Io non dico di comprargli qualsiasi giocatori voglia, ma se vuole Raspadori non gli prendi Ratkov".

IL FUTURO DI SARRI - "Sarri non lo vedrei bene al Milan. Ha già fatto un cambio con Allegri a Torino con la Juve ed è stato traumatico, nonostante lo Scudetto vinto. Sono troppo diversi per filosofia di gioco e per modo di essere. Io lo vedrei meglio al Napoli, dove ha fatto le cose migliori della sua carriera, e alla Fiorentina".