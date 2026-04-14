Lazio, nuovo giocatore in diffida. La scelta del Giudice Sportivo dopo la Fiorentina
14.04.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
Confermata un'altra ammonizione oltre quella di Noslin. In Fiorentina - Lazio, l'arbitro Fabbri ha mostrato il cartellino giallo a Pedro, per un fallo proprio nel finale. Il Giudice Sportivo ha confermato la sanzione: per lo spagnolo si tratta della quarta del suo campionato che lo fa entrare in diffida. Al prossimo cartellino sarà squalificato. Di seguito la nota.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
RODRÍGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio)
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.