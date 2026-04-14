Al Hilal | Inzaghi flop in Arabia! L'ex Lazio a un passo dall'addio: i motivI

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Oltre al danno, anche la beffa. Dopo l'eliminazione dalla Champions League Asiatica per mano dell'Al Sadd di Roberto Mancini, adesso il futuro di Simone Inzaghi sembra scritto. L'ex allenatore di Lazio e Inter sta accumulando delusioni su delusioni. Anche in campionato il suo Al Hilal costruito a suon di milioni è lontano dal primo posto della Saudi Pro League: l'Al Nassr di CR7 è a +5 a sole 6 giornate dalla fine.

CALO - Ad aggravare ancor di più la situazione di Inzaghi c'è il calo vistoso che ha avuto la sua squadra dalla 17ª giornata in poi. A quel punto della stagione, l’Al Hilal aveva 7 punti di vantaggio sull’Al Nassr. In due mesi e mezzo, sono stati persi ben 12 punti persi in 2 mesi e mezzo.

MODULO - La seconda aggravante è tattica: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in Arabia Saudita sia i tifosi che i dirigenti dello stesso Al Hilal criticano Inzaghi per lo stile di gioco, considerato eccessivamente conservatore con la sua fede difesa a 3.

SOGNO PEP - Ora Inzaghi è sulla graticola e il suo futuro sembra ormai segnato, nonostante lo stipendio da 26 milioni di euro. A Riad al suo posto sognano addirittura Pep Guardiola, ma chissà se basteranno i soldi a convincere il tecnico catalano ormai vicino a lasciare il Manchester City.