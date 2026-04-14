Lazio, Piscedda: "Bisogna ricompattarsi. Giocare contro il Napoli..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Fiorentina e Lazio giocatasi nella serata di ieri all'Artemio Franchi. L'ex difesnore biancoceleste si è concentrato sulla prova della squadra di Sarri, prima di concentrarsi sui singoli.

PARTITA - "La Fiorentina ha avuto una motivazione più forte ieri, perché doveva conquistare i punti per la quasi matematica salvezza. Con questa vittoria si mette in una posizione tranquilla. All'inizio sembrava che la Lazio potesse gestirla e dominarla come voleva, poi piano piano la Fiorentina è riuscita ad emergere e con un episodio ha deciso la gara".

ATALANTA - "Se la Lazio gioca così a Bergamo perde, quindi è un bene che si dia un po' una mossa. Non penso non fossero concentrati, le squadre sono sempre concentrate in gara. Devono ricompattarsi e arrivare a quell'appuntamento con una forma diversa da quella di ieri. La forma fisica non puoi metterla in una valigia, riaprirla e usarla tutta insieme".

ZACCAGNI - "Zaccagni? Io ho visto un ragazzo poco in forma, neanche al 50% di quello a cui siamo abituati. Rimane un giocatore importante, è un bene che si stia rimettendo in carreggiata e ieri ha fatto quello che ha potuto".

DIA - "Io nel ruolo di punta preferisco Dia, anche se ha dei limiti. Non abbiamo nessun centravanti che per caratteristiche finalizzi e concluda. Dia è quello che ci si avvicina un po' di più, Maldini invece è un altro tipo di giocatore. Parliamo comunque di attaccanti che non ti danno niente a livello di finalizzazione".

ERRORI SOTTOPORTA - "Cancellieri ha fatto l'errore che ha fatto Zaccagni. Magari Zaccagni ha tirato meglio, però il portiere ha battezzato il tiro ed era palese che entrambi avrebbero tirato in quella direzione. Se bocciamo uno dobbiamo bocciare anche l'altro".

NAPOLI - "Non è un male giocare contro il Napoli sabato. Preferisco sempre giocare con una squadra forte prima di affrontare un match importante, perché tiene alto il ritmo e la motivazione, giocare col Napoli è stimolante in vista del match contro l'Atalanta".