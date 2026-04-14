Lazio, Piacentini su Motta: "Mi ha lasciato qualche dubbio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giambattista Piacentini, ex portiere della Virescit e preparatore dei portieri dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoAtalanta.com. Tra i vari temi affrontati, Piacentini si è espresso su Edoardo Motta, portiere classe 2005 della Lazio che affronterà la Dea nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

"Ha fatto bene e, in alcune situazioni, ha anche salvato la squadra, ma io l'avevo visto dal vivo, a Reggio Emilia contro il Modena, e guardandolo dal campo, in certi movimenti e in alcune letture mi ha lasciato qualche dubbio. Sicuramente ha personalità e gioca con naturalezza, con la tranquillità di un veterano, però mi sembra ancora un po' al limite in alcune situazioni, soprattutto sulle palle alte".