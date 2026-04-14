PRIMAVERA | Lazio, confermata la squalifica di Cuzzarella: salta il derby
14.04.2026 18:15 di Christian Gugliotta
Il Giudice Sportivo si è pronunciato riguardo la 33esima giornata del campionato di Primavera 1. Confermato un turno di squalifica per Cristian Cuzzarella che, reo di aver pronunciato un'espressione blasferma, è stato espulso nel corso della sfida tra Verona e Lazio. Il baby biancoceleste, dunque, salterà il derby contro la Roma, in programma domenica 19 aprile. Di seguito la nota.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CUZZARELLA Cristian (Lazio): per avere, al 7° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.