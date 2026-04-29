PRIMAVERA | Lazio - Parma, scelto l'arbitro del match: la designazione
Nell'ultimo turno di Primavera 1 la Lazio ha raggiunto aritmeticamente l'obiettivo salvezza. Il netto 0-3 rifilato al Frosinone ha permesso ai biancocelesti di andare a più nove sulla zona play-out (il 17° posto occupato dal Napoli) e di regalarsi così un tranquillo finale di campionato.
A tre giornate dal termine, dunque, i ragazzi di Punzi si ritrovano undicesimi con 47 punti totalizzati, e possono guardare alla prossima sfida contro il Parma senza grandi ambizioni, se non quella di migliorare ulteriormente la propria classifica.
Il match, valido per la 36ª giornata di campionato, sarà diretto da Enrico Eremitaggio, arbitro della sezione di Ancona, che sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Lombardi e Silvia Scipione. Il fischio d'inizio è previsto per le 11:00 di sabato 2 maggio allo stadio Mirko Fersini di Formello.