IL TABELLINO di Lazio Primavera - Roma 0-0
Primavera 1 | 34ª giornata
Domenica 19 aprile 2026, ore 13:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Roma 0-0
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Farcomeni (46' Battisti), Gelli (83' Marinaj), Canali (62' Calvani); Serra (70' Sana Fernandes), Przyborek (70' Sulejmani). A disp.: Bosi, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi (81' Mirra); Marchetti (71' Lulli), Panico, Bah, Cama; Maccaroni (81' Forte), Almaviva (63' Della Rocca); Arena. A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Zinni, Arduini, Morucci, Guaglianone, Paratici. All.: Federico Guidi
Arbitro: Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: Brunozzi - Lauri
NOTE
Ammoniti: Terlizzi (R), Farcomeni L), Cama (R), Bah (R).
Recupero: 1' p.t., 4' s.t.