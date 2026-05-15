Lazio, esordio in Primavera per il classe 2010 Elena: ecco com'è andato
15.05.2026 20:00 di Christian Gugliotta
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L'ultima gara stagionale della Lazio Primavera ha visto il debutto di una giovanissima promessa del vivaio biancoceleste. Si tratta di Michele Elena, classe 2010 dell'Under 16, al quale Punzi ha regalato la gioia di esordire nell'ultimo match di campionato perso contro il Cesena. Subentrato al posto di Sulejmani al 63', l'attaccante si è reso pericoloso dopo pochi minuti, sfiorando il gol con un bel mancino da fuori area, terminato a pochi centimetri dal palo. Grande soddisfazione per il baby talento, pilastro della Nazionale Under 16, che ora sarà chiamato a vestire l'azzurro per il torneo di sviluppo Uefa, in programma 19 al 24 maggio in Portogallo.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.