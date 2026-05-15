Lazio, Sinner in campo al Foro Italico: presente anche Provedel
15.05.2026 20:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Jannik Sinner è in campo al Foro Italico contro Daniil Medvedev per giocarsi l'accesso alla finale degli Internazionali di Roma. Tra gli spettatori presenti al Centrale, a seguire il tennista italiano, c'è anche Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, infatti, ha approfittato di qualche ora libera per godersi lo spettacolo tra il numero uno al mondo e il suo avversario.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.