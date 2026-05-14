Lazio, Sarri amareggiato: non ritira la medaglia e aspetta Lotito

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RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri sperava di regalare una gioia ai tifosi della Lazio, ma la finale persa contro l’Inter si è trasformata presto in un’agonia sportiva. Dalla tribuna dell’Olimpico, dove era costretto a seguire la partita in quanto squalificato, il tecnico ha vissuto con grande nervosismo il crollo della sua squadra, fumando una sigaretta dopo l’altra e camminando continuamente nel box riservato senza mai sedersi.

La delusione è stata evidente anche dopo il triplice fischio: come riporta il Corriere della Sera, infatti, Sarri non si è presentato alla premiazione e non ha ritirato la medaglia della finale persa, a differenza di altri membri della squadra che non hanno giocato, come Provedel e Gigot. Un gesto che conferma il momento complicato vissuto dall’allenatore, reduce da quella che lui stesso ha definito la stagione più difficile della sua carriera.

Ora tutto è rimandato all’incontro con il presidente Lotito, previsto dopo il derby. Tra i due restano diverse tensioni legate al mercato, alle scelte tecniche e alla gestione del rapporto con la tifoseria. Sarri chiede garanzie per continuare il progetto, mentre sullo sfondo restano possibili interessamenti di altri club italiani per il suo futuro, tra cui Fiorentina, Napoli e Atalanta.