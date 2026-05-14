Inter, Thuram a Mediaset: "Siamo un grande gruppo. Dopo l'anno scorso..."

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Ospite ai microfoni di SportMediaset,Marcus Thuram ha commentato la finale di Coppa Italia andata in scena tra Lazio e Inter. Queste le sue parole: “L’anno scorso è servito per quest’anno, abbiamo finito alla grande con due trofei. Era l’obiettivo e siamo molto felici. L’Inter vinceva anche prima di me. È una grande squadra italiana e deve provare a vincere tutti i trofei ogni anno”.

“Tutta la squadra si è rilassata dopo la sosta. Abbiamo fatto un bel cammino per alzare due trofei.Chivu? Non do voti, ma il mister ha fatto una stagione grandissima, ci ha aiutato a ritrovare la fiducia e a vincere questi trofei

“Futuro? Adesso ci godiamo i due trofei, chi fa il Mondiale va, poi ci saranno le vacanze a vedremo. Chi mi ha sorpreso dei compagni? Tutti i nuovi acquisti mi hanno stupito, anche chi era già qua. Siamo un grandissimo gruppo e sono contento di farne parte”.