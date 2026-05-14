Lazio, Zaccagni a LSC: "Doveva essere le gara della svolta, approccio non all'altezza"

Un Mattia Zaccagni sconsolato e davvero amareggiato quello che, al termine di Lazio-Inter, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “La delusione è tantissima, veramente. Ci aspettavamo che questa fosse un po’ la serata della svolta però non abbiamo neanche approcciato bene la gara e in queste sfide non ce lo possiamo permettere. Dovevamo avere personalità, aggressività sotto il punto di vista dell’atteggiamento dovevamo essere superiori all’Inter e quando non avviene questo contro queste squadre qua è normale che poi si creano i presupposti per una gara del genere".

"Le lacrime sono dovute un po’ a tutto perché le finali ci sta perderle però c’è un po’ di tutto, c’è il rammarico di questa stagione anche a livello personale, mi dispiace non aver dato gioie ai tifosi. Mi dispiace soprattutto dal punto di vista personale che di squadra. Gli infortuni sono stati tanti. Questo momento non ci deve buttare giù c’è un derby da giocare e dobbiamo farlo per il nostro popolo”.

“Pedrito oltre che un campione nel calcio è una persona eccezionale, impossibile non amarlo. Ci dispiace perché volevamo dare anche a lui l’ultima gioia anche se ha vinto tutto”.

“Le difficoltà durante l’arco della partita è normale subirle. Ci sta stare sotto 1-0 ma bisogna rimanere in partita, magari dovevamo evitare qualche disattenzione ma gli errori ci stanno è l’atteggiamento che deve essere diverso da parte nostra”.

“Derby? Gara che arriva dopo una sconfitta in finale quindi dobbiamo farlo per noi stessi, per rialzare la testa. La stagione è stata negativa ma dobbiamo finire bene”.

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