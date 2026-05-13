Lazio, ora si rischiano i trentaduesimi di Coppa Italia: la situazione
La prossima stagione della Lazio potrebbe iniziare molto in anticipo. E il motivo è legato alla Coppa Italia. Attualmente la squadra di Sarri è nona in classifica in campionato: se finisse fuori dalle prime otto alla fine (mancano due gare, il derby e il Pisa), allora andrebbe a giocare i trentaduesimi di finale del torneo a Ferragosto.
Si deciderà tutto nelle ultime due giornate: i biancocelesti dovranno fare la corsa sul Bologna attualmente distante un punto (52 rispetto a 51). Un modo per evitare i turni preliminari e tornare tra le otto teste di serie anche l'anno prossimo sarebbe stato quello di vincere la finale contro l'Inter, persa invece per 0-2.
L'ultima volta che la Lazio ha disputato i trentaduesimi di finale della Coppa Italia all'estate del 2014 (7-0 contro il Bassano Virtus, era il 24 agosto). Nella stagione precedente, con Petkovic prima e Reja poi in panchina, i biancocelesti avevano chiuso il loro campionato al nono posto.