Lazio, Taylor a LSC: "Ci abbiamo provato, decisivi i gol del primo tempo"
13.05.2026 23:42 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter Kenneth Taylor ha commentato la sconfitta ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ci abbiamo provato, decisivi i gol presi nel primo tempo. Nella ripresa ci abbiamo provato ma non è bastato per vincere".
"Testa alla prossima partita con la speranza che possa essere una Lazio diversa che possa portare a casa una vittoria”.
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Jessica Reatini
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