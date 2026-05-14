Lazio, Zaccagni: "Siamo tutti delusi, è mancato l'atteggiamento"

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Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Ai tifosi dico che siamo profondamente dispiaciuti. Stasera potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale, ma è andata male. Abbiamo affrontato una squadra superiore, non doveva mancare l'aspetta caratteriale che invece a tratti è mancato. Abbiamo avuto qualche occasione nel secondo tempo, ma è stato troppo poco".

"Il derby è un'altra partita per cui non serve trovare motivazioni, te le dà la gara stessa. Ci portiamo a casa la delusione com'è giusto che sia, poi da domani inizieremo a parlare del derby. Alziamo la testa e cerchiamo di finire al meglio, anche se è stata una stagione negativa. Eravamo tutti dispiaciuti e delusi dalla serata. Nuno? Purtroppo gli errori succedono durante le partite. non sono quelli a essere sbagliati, ma l'atteggiamento che abbiamo avuto in determinate circostanze della partita".

"In tutte e due le partite siamo andati sotto di più gol. È difficile riprenderle poi, anche se nel secondo tempo potevamo riaprirle entrambe. È stato troppo poco, con poche iniziative e poco coraggio. Di questo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità".