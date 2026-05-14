Lazio, la delusione della squadra: Zaccagni in lacrime - VIDEO
14.05.2026 00:03 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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La Lazio è uscita sconfitta dalla finale di Coppa Italia, a alzare il trofeo all'Olimpico è stato l'Inter. Doppia beffa per i biancocelesti che sono costretti a rinunciare anche all'Europa, il successo nel torneo avrebbe aperto loro le porte alla qualificazione in Europa League che tramite il campionato è irraggiungibile. Un momento difficile per la squadra, Sarri ha raccontato di un gruppo visibilmente scosso e distrutto. Lo testimoniano le lacrime di Zaccagni al triplice fischio, nel momento in cui si stava dirigendo sotto la Nord per ringraziare e salutare i tifosi.