Lazio, dilaga la rabbia dei tifosi: presi di mira società e giocatori

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Lo 0-2 dell'Olimpico nasconde solo una parte della sconfitta della Lazio, soprattutto se si aggiunge allo 0-3 di pochi giorni prima in campionato. Gli uomini di Maurizio Sarri non hanno mai dato la sensazione di poter fare veramente qualcosa contro questa Inter. Una (doppia) prova di supremazia, quella dei nerazzurri, che non va giù ai tifosi della Lazio, i quali giustamente credevano e speravano in un epilogo diverso per poter dare un senso a una stagione a dir poco travagliata, ma soprattutto a un futuro che adesso appare più nebuloso che mai.

I tifosi della Lazio prendono di mira tutti, nessuno escluso. Forse solo mister Sarri si salva dalla rabbia che sta dilagando sui social in questi minuti, condottiero impavido di un collettivo tenuto un piedi per miracolo e che ha trascinato fino alla fine il sogno di un intero popolo, ma con uno scudo e una spada di legno.

Al centro della protesta rimane sempre la società, il rapporto con la tifoseria è ormai insanabile. Perdere va bene, ma così è umiliante. "Poca passione e voglia", "Che imbarazzo", "Vergognosi", questi sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato l'ultimo post della Lazio sui social. L'atteggiamento della Lazio è apparso arrendevole fin da subito, i tifosi non perdonano questo approccio a una gara così importante. Gli episodi possono capitare, la sfortuna può incombere quando meno te lo aspetti. Poi c'è la fortuna, quella che aiuta gli audaci. E la Lazio non lo è stata.