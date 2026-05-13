Roma, la Curva Sud protesta: "Se mettete il derby lunedì sera, non entriamo"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il clima attorno al derby tra Roma e Lazio continua a essere sempre più teso. La sfida della trentasettesima giornata di Serie A non ha ancora una collocazione definitiva e tutto dipenderà dall’esito del ricorso presentato dalla Lega Serie A al Tar contro la decisione della Prefettura di Roma di fissare il match lunedì alle 20:45.

La risposta del tribunale amministrativo è attesa per domani pomeriggio, ma nel frattempo è arrivata una presa di posizione durissima da parte dei gruppi organizzati della Curva Sud romanista. Attraverso un comunicato, il tifo giallorosso ha annunciato una possibile protesta in caso di conferma dello slittamento. “A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure”, si legge nella nota diffusa dai gruppi organizzati. “La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini”.

Nel comunicato viene sottolineato anche il disagio provocato ai tifosi che avevano già organizzato il weekend del derby: “Tanti romanisti hanno speso inutilmente tempo e soldi”. La Curva Sud ha quindi annunciato che, se la gara dovesse essere confermata di lunedì sera, i gruppi organizzati resteranno fuori dallo stadio, invitando anche altri tifosi ad aderire all’iniziativa di protesta.