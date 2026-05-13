Inter, Chivu a Mediaset: "Vittoria non scontata. Felice per i tifosi"

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Al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue parole:

“L’Inter ha vinto due trofei. Ce lo siamo meritati abbiamo fatto una buona stagione. Felice per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni, per i tifosi e per la società che ci ha sempre supportato”

“Ci godiamo quanto fatto quest’anno, abbiamo vinto campionato e Coppa Italia. Non è mai scontato e semplice. Siamo felici per questo”.