Inter, Lautaro e Dumfries esultano Mediaset: "Orgogliosi per i due trofei"

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Ai microfoni di SportMediaset, Lauatro Martinez e Dumfries hanno parlato al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Il capitano nerazzurro ha iniziato l'intervista dichiarando: “La vittoria ha tanta importanza, non era semplice dopo l’anno scorso ripartire. Siamo riusciti a fare una stagione veramente importante a livello di risultati, gioco e intensità. Sono orgoglioso di chiudere con un altro trofeo che per noi vuol dire tanto”.

Lautaro ha poi aggiunto: “Sicuramente si parla sempre dell’Inter. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada e far arrivare i titoli all’Inter. Oggi siamo contenti perché en abbiamo portati altri due”.

Dumfries invece ha detto: “Sono contento. Dopo un periodo difficile sono tornato, sono felice di aiutare i miei compagni e di fare assist per Lauti, che era arrabbiato per i pochi assist. L’importante è aver vinto”.

Valutazione al lavoro di Chivu? I due non hanno dubbi: “A Chivu diamo dieci”.