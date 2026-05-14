Inter, Marotta a Mediaset dopo la Lazio: "Siamo contenti. Ho un rammarico..."
Il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita di Lazio - Inter, gara vinta dagli uomini di Chivu per 0-2. Di seguito le sue parole.
"C'è una squadra che va in campo e una che non va in campo, ringrazio Ausilio, Baccin, Zanetti, la società e i tifosi. Il calcio è un gioco d'insieme, tutti hanno dato il loro apporto. Orgoglio per la doppietta? Siamo contenti, nell'ultimo peirodo abbiamo conseguito diversi risultati positivi, grazie alla società che ci ha dato tranquillità. Piccolo rammarico per la Champions, ma va dato merito agli avversari. Aprire un ciclo? Sono ottimista e rispettoso degli avversari, c'è un processo evolutivo, non rivoluzionario. I giovani hanno bisogno di rodaggio, stasera Sucic migliore in campo, ma si vince anche con i giocatori di esperienza e la cultura della vittoria".