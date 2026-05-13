Lazio, Sarri propone di non presentarsi contro la Roma: lo sfogo del mister

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Mediaset il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è tornato al parlare delle polemiche riguardanti la programmazione del derby di Roma. Il comandante si è sfogato e ha espresso concetti duri, proponendo persino di non presentarsi qualora si giocasse alle 12.30 di domenica. Di seguito le sue parole.

"Ho la sensazione che se si gioca lunedì vengo, se si gioca domenica non vengo. Alle 12.30 ci giocano loro, non io. Serie di errori fatti dalla Lega, ora devono rimediare. Il Prefetto è stato chiaro. Se fossi il presidente non presenterei la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e via. Si vuol rimediare facendo passare come se fosse normale giocare alle 12.30 a fine maggio, questo non è calcio".