Lazio - Inter, la Nord cita l'Inno alla gioia: la spettacolare scenografia - FOTO

13.05.2026 20:52 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Inter, la Nord cita l'Inno alla gioia: la spettacolare scenografia - FOTO
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Una serata speciale quella che si sta vivendo all'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Lo stadio è gremito, i tifosi biancocelesti sono tornati per sostenere la squadra del cuore e spingerla verso l'obiettivo. Un ritorno in grande stile con una scenografia incredibile che ha regalato momenti di spettacolo prima del calcio d'inizio. 

"Vien, sorridi a noi d’accanto, primogenita del sol" si legge nello striscione srotolato ai piedi della Curva Nord. Citazione dell'Inno alla gioia. Poi tanti cartoncini colorati a disegnare un'aquila cavalcata da un ragazzo che simboleggia i tifosi. 

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