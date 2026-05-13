Roma - Lazio, derby anticipato alle 12 di domenica? Lega e Prefettura al lavoro
Ci sono nuovi sviluppi legati a data e orario del derby della Capitale. Secondo Sky Sport, Lega Serie A e Prefettura stanno lavorando per anticipare la sfida tra Roma e Lazio alle 12 di domenica 17 maggio. Per far disputare la stracittadina in quel giorno, inoltre,sarebbe stata inoltrata una richiesta alla Federazione Italiana Tennis una richiesta di posticipare la finale del singolare maschile degli Internazionali di Tennis alle 17:30.
Per il momento si tratta solamente di un'ipotesi e le parti sono al lavoro per cercare di far quadrare tutte le necessità organizzative. Da sottolineare, infine, l'assenza del presidente biancoceleste Claudio Lotito: da quanto emerge, il patron è impegnato al Senato con la riforma fiscale in Senato e al Coni starebbero cercando una soluzione senza consultarlo.