ESCLUSIVA - Lazio, Fiore: “Coppa Italia, che ricordi! Quella finale il coronamento dell’era Mancini”

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© foto di Federico Gaetano

Una finale che vale una stagione e non solo. Ci sarà tanto in palio per la Lazio questa sera allo stadio Olimpico nella finale di Coppa Italia. Vincere significherebbe non solo tornare a sollevare un trofeo dopo sei anni di attesa, ma anche centrare un posto nella prossima edizione di Europa League. Proprio in vista dell’appuntamento, allora, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni Stefano Fiore, tra i grandi protagonisti della finale vinta nel 2004 con tre gol nel doppio confronto con la Juve.

“Sicuramente ne ho un ricordo particolarmente bello, sia personale perché è stata una finale in cui ho fatto tre gol nelle due partite, ma soprattutto perché poi è valsa la vittoria del trofeo” ci ha detto Stefano Fiore. “Allora si giocava andata e ritorno, fu particolare aver giocato l’andata due mesi prima. Siamo dovuti rimanere in attesa, all’andata andò benissimo e vincemmo 2-0. Rimanemmo in attesa di questa partita”.

Una Coppa Italia vinta che fu anche la giusta ricompensa per un biennio particolare in casa Lazio: “Fu il coronamento di un bel periodo, i due anni di Mancini. Poi da lì tutti sanno quello che successe, tanti di noi purtroppo furono costretti ad andar via e altri per scelta perché la situazione alla Lazio non era così florida” aggiunge Fiore. Che poi conclude: “Furono due anni molto particolari, con gravi problemi societari ma con un grande gruppo che alla fine portò a casa questo trofeo che ci ripagò di tutte le situazioni che avevamo fuori. Eravamo un grande gruppo e ci siamo goduti veramente una bellissima vittoria contro una squadra come la Juve che soprattutto in quel periodo era molto, molto forte”.