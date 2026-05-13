Lazio, Zaccagni in lacrime per le parole di Sarri al Quirinale - FOTO
13.05.2026 17:15 di Simone Locusta
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La Lazio si appresta a giocare la partita più importante della stagione. Nella finale di Coppa Italia contro l'Inter non c'è in palio solo un trofeo o la qualificazione alla prossima Europa League. Il gruppo biancoceleste deve riscattare una stagione vissuta attraverso numerosi problemi, puntando a una vittoria dal valore inestimabile proprio per come si è sviluppata l'annata.
Alla vigilia del match, Sarri e i suoi si sono recati al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante l'evento, il mister biancoceleste è intervenuto con un discorso toccante e motivazionale, tanto da aver commosso anche il capitano Mattia Zaccagni.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.