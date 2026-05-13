Derby, Simonelli: "Decisione entro sera. Non ci aspettavamo la Lazio in finale"

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Il Presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato della situazione Derby in attesa che venga presa una decisione ufficiale in merito alla data e all'orario. Di seguito le sue parole.

"Il tema che interessa a noi e i tifosi è sapere quando si giocherà il derby. il prefetto ha deciso per lunedì alle 20.45, noi ne prendiamo atto ma non condividiamo. Abbiamo dato una proposta per trovare una soluzione, abbiamo scritto al Ministero degli Interni per anticipare alle 12:00 di domenica per tutte e cinque le partite, non è stato tenuto conto che il rinvio del derby avrebbe comportato il rinvio di altre quattro partite, un disagio per circa 300.000 tifosi. Alla luce di questo, speriamo nella disponibilità della Federtennis di posticipare di mezz'ora, c'è un'ora in più per poter defluire le persone dallo stadio. Quando abbiamo fissato alle 12.30 questa partita ricordo che non si poteva mettere alle 20.45 perché c'era un provvedimento che non consentiva di giocare la sera il derby romano per incidenti che ci sono stati. Ritenevamo e riteniamo che questo fosse un lasso di tempo adeguato per consentire il deflusso dei tifosi, magari la prefettura ha informazioni che noi non conosciamo per la loro decisione. Per un senso di responsabilità abbiamo cercato di anticipare di mezz'ora, programmare alle 12.00 una partita non è una cosa usuale, abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare e spero lo faccia anche la Federazione Tennis. Credo questo vada sulla scia dell'auspicio di Piantedosi di trovare una soluzione intelligente per consentire che questi due eventi si svolgano in serenità. Deadline? Ci auguriamo di avere una risposta entro sera, è chiaro che se non dovesse avvenire dovremmo presentare un ricorso al TAR. La partita poteva non esser fissata in contemporanea, tutto vero e giusto, ma non è il momento di pensare a questo, è stato fissato quasi un anno fa. Ci si poteva pensare? Si. Oggi dobbiamo affrontare un problema, tutti con lo spirito giusto per fare il bene del calcio e dei tifosi. Non avevamo previsto la concomitanza degli eventi e la Lazio in finale. Spostare la finale nei prosismi anni? A me la finale a Roma piace tanto, anche se ha dei disagi dati dai calenari internazionali. L'anno prossimo non ci sarà la concomitanza con gli Internazionali di Tennis, i due eventi possono convivere".