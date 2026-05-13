Mancone: "Divario chiaro tra Lazio e Inter. A Sarri servirà la miglior partita"
13.05.2026 18:00 di Christian Gugliotta
Intervenuto a TMW Radio, Davide Mancone ha detto la sua sull'imminente finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Su ciò che dovrà fare Sarri per giocarsela contro i nerazzurri ha dichiarato:
"Dovrà cambiare atteggiamento, che è l'unico modo per sorprendere un po' l'avversario. Di certo a Sarri passa in testa di dover far fare la miglior partita ai suoi, sperando che gli avversari non la facciano; il divario del resto è chiaro. Per i nerazzurri tutti possono essere decisivi, ma Lautaro rimane sempre l'uomo fondamentale. Dall'altra parte invece serviranno gli spunti principalmente di Zaccagni o Noslin".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.