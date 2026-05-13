NEWS | Musetti ancora out: salta il Roland Garros e ora è a rischio la Top 20
13.05.2026 19:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Oltre al danno anche la beffa. Sembra non esserci pace per Lorenzo Musetti che, dopo essere stato eliminato dagli Internazionali di Roma, ha comunicato il suo forfait al Roland Garros. L’ex numero 5 al mondo ha rimediato una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all’ennesimo stop che potrebbe precludere parte della stagione sull’erba... <<< INFORTUNIO MUSETTI >>>
autore
Jessica Reatini
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