Caos derby, Rocca (Pres. Reg. Lazio) torna sul tema: "Disastro della Lega"

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è tornato a parlare del Derby della capitale e delle polemiche relative alla scelta dell'orario, con i dialoghi tra Prefetto e Lega Calcio che nel frattempo prseguono per trovare un punto d'incontro. Di seguito le sue parole a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1:

LA SCELTA DELLA LEGA - "La Lega Calcio ha fatto un disastro. Pianificare il derby di Roma nel giorno della finale degli Internazionali di tennis è un errore grave. Noi ci dobbiamo fidare di chi si occupa della sicurezza pubblica".

ORDINE PUBBLICO - "Mi pare che negli anni i tifosi delle due squadre siano maturati, mi auguro non ci siano incidenti. E comunque il prefetto ha fatto la valutazione migliore, anche il comitato nazionale ha dichiarato che lunedì sera è l'orario migliore. Per il futuro mi auguro maggiore capacità di pianificazione da parte della Lega".

TIFOSI CONTRO LOTITO - "È legittima ogni contestazione, anche se in alcune partite penso che la squadra abbia bisogno dei suoi tifosi. Lui ha un carattere impegnativo, ma credo sia un bravo presidente, ali do un 6+. Se andiamo a vedere i titoli vinti da Lazio e Roma negli ultimi anni".