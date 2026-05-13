Lazio, Materazzi sa chi deciderà la finale: "Vi dico un nome a sorpresa!"

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Il toto nomi è partito, Chi deciderà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter di questa sera? Marco Materazzi, intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport, non ha dubbi e, dopo aver analizzato la stagione di Lautaro Martinez, fa un altro nome.

"A uno che ha fatto 17 gol, soltanto in A, devo solo dire grazie. È un peccato che si sia fatto male in un momento delicato che l’ha costretto a saltare anche il ritorno con il Bodo. Se avesse giocato quella partita staremmo parlando di un altro cammino dell’Inter in Champions… Da interista posso solo augurarmi che metta la firma anche su questa finale. Se sarà decisivo questa sera? Non dimentichiamoci di Nicolò Barella. In un momento in cui in tanti pensavano fosse arrivato alla frutta ha ricordato chi è. Ha sempre giocato tanto e ha dovuto smaltire a livello psicologico l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale. Ha tirato fuori gli attributi, segnato reti importanti e fatto prestazioni maiuscole anche con la fascia da capitano. È tornato il vero lui. Quindi dico: occhio a Barella".